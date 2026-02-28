SportFace TV: gli appuntamenti in diretta di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo

Tutti i volti dello sport in diretta per un weekend ricco di emozioni. Dall’atletica alla scherma, passando per la ginnastica artistica: lo spettacolo è garantito su SportFace.
SportFace TV, gli appuntamenti in diretta del weekend
Si comincia alle 9:00 dal PalaCasali di Ancona, i Campionati Italiani Assoluti Indoor: si tratta di un’importante tappa di passaggio in vista dei Mondiali indoor di Torun (Polonia) del 20-22 marzo. Tante le stelle protagoniste anche in quest’edizione, come le medaglie di Tokyo Dallavalle, Palmisano e Fabbri, assieme agli ori europei indoor Dosso e Iapichino.
Poco più a nord, a Mariano Comense (Como), si svolgerà a partire dalle 10:00 la finale nazionale dei Campionati Italiani invernali di lanci, in diretta su SportFace Tv dal 28 febbraio al 1° marzo. Diciotto i titoli in palio in un evento che vedrà protagonisti gli atleti che impegnati nella preparazione verso gli Europei di lanci in programma a Nicosia i prossimi 14 e 15 marzo.
Alle 13:00 cominceranno i Campionati Italiani Under 23
Frecciarossa, in programma nelle giornate di sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo in diretta con Assalto TV
su SportFace TV: saranno quasi 800 gli atleti che saliranno in pedana a Caorle (VE), in palio sei titoli della categoria “intermedia” tra i Giovani e gli Assoluti.
SportFace è inoltre lieta di trasmettere in diretta la prima tappa del nuovo circuito di scherma Fencing for All
, gara a squadre miste di spada in cui si confronteranno, insieme, atleti olimpici neurotipici e autistici o con disabilità intellettiva. Appuntamento domenica 1° marzo 2026, a partire dalle ore 10.00, presso il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma.
Alle 14:00 invece riparte la stagione agonistica dei grandi attrezzi coi migliori ginnasti e ginnaste d’Italia
che segneranno il debutto del Campionato Nazionale di Serie A1
: al PalaPanini di Modena, venerdì 27 e sabato 28 febbraio, in diretta con Volare TV su SportFace TV, i campioni della Palestra Ginnastica Ferrara nella maschile e le campionesse della Libertas Ginnastica Vercelli nella femminile, sono pronti a difendere il tricolore che hanno conquistato lo scorso anno a Firenze, entrambi per la prima volta nella loro storia.