SuperG Soldeu, giornata storta per l’Italia: Goggia resta in vetta

Il SuperG femminile in Andorra non è andato secondo le attese per l’Italia: Goggia non arriva al podio, male anche Brignone

Dopo la gioia e la bellezza delle Olimpiadi dello sci al femminile a Milano-Cortina, arriva una giornata negativa per l’Italia in Coppa del Mondo. A Soldeu, in Andorra, nessuna azzurra è arrivata a podio.

Sofia Goggia era data tra le favorite per la vittoria finale, ma è arrivata sesta con un distacco di 1.32. Dietro di lei Laura Pirovano che ha chiuso a 1.42. Addirittura 15ma Brignone a 2.17; seguono tutte le altre: 18ma Curtoni a 2.51, 21ma Melesi a 2.88, 23ma Allemand a 2.96, 24ma Nicol Delago a 3.18, 27ma Sara Thaler a 3.40, 29ma Nadia Delago a 3.89.

I piazzamenti del SuperG di Soldeu in Coppa del Mondo

A vincere è stata Emma Aicher, seguita da Alice Robinson (Nuova Zelanda) a +0.88. Ha chiuso il podio Corinne Suter (Svizzera) a +0.98.

Si è dovuta accontentare del quarto posto Ester Ledecka (Repubblica Ceca) a +1.14. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) si inserisce con un buon quinto posto a +1.17. Nonostante il brutto SuperG, Goggia resta al comando della classifica di Coppa del Mondo. Di seguito tutti i piazzamenti.

CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO 2025-2026

1 – GOGGIA Sofia ITA 320

2 – ROBINSON Alice NZL 300

3 – AICHER Emma GER 224

4 – VONN Lindsey USA 190

5 – MIRADOLI Romane FRA 181

6 – LEDECKA Ester CZE 180

7 – BLANC Malorie SUI 177

8 – HUETTER Cornelia AUT 149

9 – LIE Kajsa Vickhoff NOR 149

10 – WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 147