L’Inter questa sera, in Champions League, affronterà l’Atletico Madrid ma nel frattempo sono arrivate buone notizie dall’infermeria: un big sta per tornare.

L’Inter si sta preparando per scendere in campo in Champions League visto che stasera se la vedrà con l’Atletico Madrid. L’obiettivo è continuare a fare bene in Europa e scrollarsi di dosso le ‘scorie’ lasciate dal derby contro il Milan perso per 0-1.

Non ci sarà Denzel Dumfries questa sera, così come non ci saranno Darmian e Mkhitaryan però l’assenza di (almeno) un big tra i tre non durerà ancora a lungo.

Inter, Mkhitaryan segna la data del rientro sul calendario: l’obiettivo è chiaro

Denzel Dumfries ne avrà ancora per un po’ a causa del problema alla caviglia rimediato con la Nazionale Olandese. Ma nel frattempo è sempre più vicino al rientro Mkhitaryan che è fuori da circa un mese per un problema muscolare. L’armeno dovrebbe tornare titolare, se tutto andrà secondo i piani, per Pisa-Inter.

Discorso diverso per Darmian, anche lui out da diverse settimane: l’obiettivo dello staff e di Chivu è di riaverlo a disposizione – insieme a Dumfries – per il Como il 6 dicembre.