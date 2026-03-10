Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Mazzel, un’altra medaglia: argento nella combinata paralimpica, terzo podio a Milano-Cortina

Redazione
-
Para Alpine Skiing Paralympic Winter Games 2025 26 in Milano Cortina, Italy, tofane 10 Mar
Mandatory Credit: Photo by Action Press/Shutterstock (16743452ht) Chiara MAZZEL, ITA, bib number 2, run 2, action photo, Women's Alpine Combined at Para Alpine Skiing Paralympic Winter Games 2025-26 in Milano Cortina, Italy, 2026-03-10, Photo Credit: action press Alexandra Blum Para Alpine Skiing Paralympic Winter Games 2025-26 in Milano Cortina, Italy, tofane - 10 Mar 2026

La sciatrice trentina conquista il secondo posto insieme alla guida Nicola Cotti Cottini, alle spalle dell’austriaca Aigner. Vozza quinta. Per Mazzel è il terzo podio in questi Giochi dopo l’argento in discesa e l’oro nel supergigante.

Chiara Mazzel non si ferma. La sciatrice azzurra conquista la medaglia d’argento nella combinata di sci alpino paralimpico alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, gareggiando insieme alla guida Nicola Cotti Cottini. È il terzo podio consecutivo per la trentina in questa edizione dei Giochi.

Il podio della combinata

A precedere Mazzel sul podio è stata l’austriaca Veronika Aigner, vincitrice con un vantaggio di 3″06 sull’italiana. Il bronzo è andato a un’altra atleta austriaca, Elina Stary. L’altra azzurra in gara, Martina Vozza, ha concluso la prova in quinta posizione a 8″76 dalla vincitrice, sfiorando ma mancando il podio.

Tre medaglie in tre gare

Con l’argento di oggi Chiara Mazzel raggiunge quota tre podi in questa edizione delle Paralimpiadi. Il suo bottino a Milano-Cortina 2026 è composto da un argento nella discesa femminile (categoria VI), un oro nel supergigante ipovedenti e ora un nuovo argento nella combinata. Una continuità di rendimento che la conferma tra le protagoniste assolute di questi Giochi.

Para Alpine Skiing Paralympic Winter Games 2025 26 in Milano Cortina, Italy, tofane 10 Mar

Mandatory Credit: Photo by Action Press/Shutterstock (16743452gx)
Chiara MAZZEL, ITA, bib number 2, run 2, action photo, Women’s Alpine Combined at Para Alpine Skiing Paralympic Winter Games 2025-26 in Milano Cortina, Italy, 2026-03-10, Photo Credit: action press Alexandra Blum
Para Alpine Skiing Paralympic Winter Games 2025-26 in Milano Cortina, Italy, tofane – 10 Mar 2026

Chi è Chiara Mazzel

Nata il 19 marzo 1996 a Cavalese, in provincia di Trento, Mazzel è una delle atlete italiane più affermate dello sci alpino paralimpico. È affetta da glaucoma, diagnosticato a 18 anni, una malattia che nel giro di poco tempo le ha tolto quasi completamente la vista. Ha iniziato la sua carriera nello sport paralimpico nel 2020 e da allora ha collezionato risultati di rilievo in Coppa del Mondo, Coppa Europa e campionati mondiali.

Al debutto paralimpico a Pechino 2022 aveva chiuso con un settimo posto nello slalom. A Milano-Cortina la sua storia ha preso una piega completamente diversa.

Sul sito del Comitato Paralimpico Italiano, Mazzel ha raccontato il ruolo dello sport nella sua vita: «Dopo un lungo periodo trascorso chiusa in camera, lo sport ha rappresentato l’inizio della mia seconda vita. Il momento in cui ho capito che potevo diventare un’atleta di livello internazionale è stato quando ho finalmente accettato la mia disabilità: da lì la mia strada è stata in discesa».

