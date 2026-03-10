Karate, la Premier League WKF sbarca a Roma: 38 azzurri al PalaPellicone di Ostia dal 13 al 15 marzo

Il massimo circuito internazionale di karate fa tappa al Centro Olimpico FIJLKAM con 384 atleti da 68 nazioni. Avanzini, Ghinami e D’Onofrio tra i nomi più attesi. Finali domenica in diretta su Sky e RAI. Evento sold out.

Roma diventa capitale mondiale del karate. Dal 13 al 15 marzo 2026 il PalaPellicone di Ostia ospita una delle quattro tappe della Premier League WKF, il circuito più prestigioso della disciplina a livello internazionale. La tappa romana è uno snodo decisivo nella corsa al titolo di Grand Winner 2026, assegnato ai migliori karateka dell’anno al termine del circuito.

Cos’è la Premier League WKF

La partecipazione alla Premier League è riservata ai primi 32 atleti del ranking WKF per ciascuna categoria. In totale saranno 384 i karateka al via, provenienti da 68 nazioni, impegnati in dieci categorie di kumite — cinque femminili e cinque maschili — e due di kata. Il sistema di gara prevede un iniziale round robin seguito, in caso di qualificazione, dai quarti di finale, dalla semifinale e dalle finali per il bronzo e per l’oro. La competizione assegna anche punti ranking in vista dei prossimi Campionati del Mondo.

Il programma

Le gare si disputano al PalaPellicone — Centro Olimpico FIJLKAM, in via della Stazione di Castel Fusano a Ostia. Venerdì 13 e sabato 14 marzo le eliminatorie si svolgeranno dalle 9.00 alle 20.00, mentre domenica 15 marzo le finali per il bronzo e per l’oro di tutte le categorie occuperanno la fascia oraria dalle 10.00 alle 19.00.

38 azzurri in gara: i nomi più attesi

Saranno 38 gli italiani al via. Tra i convocati dalla Direzione Tecnica spiccano il campione del mondo in carica nei pesi massimi di kumite Matteo Avanzini, il kata Alessio Ghinami (argento mondiale) e Terryana D’Onofrio (bronzo mondiale e campionessa europea). Accanto a loro una rosa di atleti di grande esperienza internazionale: Erminia Perfetto, vicecampionessa del mondo 2023 nei 50 kg; Luca Maresca, capitano della squadra di kumite campione d’Europa e del Mondo; Michele Martina, due volte campione europeo negli 84 kg; Clio Ferracuti, bronzo mondiale ed europeo 2023; Silvia Semeraro, atleta olimpionica, vicecampionessa mondiale 2021 e plurimedagliata europea; Viola Lallo, bronzo europeo con la squadra di kumite 2025 e pluricampionessa italiana; Daniele De Vivo, campione mondiale ed europeo con la squadra e vicecampione continentale 2024 nei 75 kg; Aurora Graziosi (61 kg); Danilo Greco (60 kg), bronzo ai Campionati del Mediterraneo 2025.

I grandi campioni stranieri a Roma

La tappa capitolina richiama i migliori interpreti del karate mondiale. Nel kata sono attesi la campionessa di Hong Kong Grace Lau, i giapponesi Ono Maho e Kakeru Nishiyama e lo statunitense Ariel Torres Gutierrez. Nel kumite figurano il campione del mondo e Grand Winner Youssef Badawi, il giordano Afeef Ghaith e l’ucraina Anzhelika Terliuga. Particolarmente attesa la categoria dei 68 kg femminili, con la campionessa iridata Thalya Sombé, la campionessa olimpica Feryal Abdelaziz e l’intramontabile Irina Zaretska.

Dove seguire le gare

L’evento è sold out. Le gare saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma ufficiale WKF, mentre la giornata delle finali di domenica sarà visibile anche su Sky e su RAI.

Un evento green con certificazione ISO 20121

La tappa romana segna anche un traguardo sul fronte della sostenibilità: sarà il primo evento della Premier League sottoposto alla certificazione internazionale ISO 20121, lo standard per la gestione sostenibile degli eventi. Durante la manifestazione verrà misurata la Carbon Footprint, analizzando consumi energetici e logistica. All’interno del PalaPellicone sarà allestito un Sustainability Corner dedicato al pubblico, mentre sul territorio è prevista la realizzazione di un’oasi apistica per la biodiversità in collaborazione con il Municipio X. Un accordo con Roma Mobilità metterà inoltre a disposizione car sharing e micro-mobilità.

Guardian Girls: seminario di difesa personale femminile

Giovedì 12 marzo alle 18.00, in apertura della manifestazione, il PalaPellicone ospita il seminario gratuito di difesa personale femminile Guardian Girls, tenuto dalle istruttici Cinzia Colaiacomo e Alessia Coppa Neri. Aperto a donne di ogni età e livello, il seminario punta a fornire strumenti pratici e psicologici per difendersi, promuovendo l’empowerment femminile attraverso i valori del karate.