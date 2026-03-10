Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: Bertagnolli oro nella combinata, argento Pelizzari. Italia supera Pechino 2022

Bertagnolli domina la combinata alpina Vision Impaired con la guida Ravelli e centra il secondo oro di questi Giochi. Argento nella standing per Pelizzari. Con i podi odierni e quello di Mazzel nella combinata, l’Italia supera le sette medaglie di Pechino 2022.

Una giornata memorabile per l’Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Giacomo Bertagnolli conquista la medaglia d’oro nella combinata alpina Vision Impaired insieme alla guida Andrea Ravelli, mentre Federico Pelizzari sale sul podio con l’argento nella combinata standing. Tre podi in un solo giorno che, sommati a quello di Chiara Mazzel, portano l’Italia oltre le sette medaglie conquistate a Pechino 2022.

Bertagnolli d’oro: «Ho pensato soltanto a quell’oro»

Già primo dopo la prova di Super-G, Bertagnolli ha confermato il primato anche nello slalom, chiudendo con un vantaggio di 0″65 sul britannico Neil Simpson. Terzo Johannes Aigner a +1’04”. Un oro costruito sul coraggio e sulla determinazione, come raccontato dallo stesso azzurro ai microfoni di Rai Sport: «Ve lo avevo promesso, una cosa così non l’avevo mai provata, ci tenevo a portare a casa l’oro. Mi sembrava di essere rincoglionito, sentivo male alle gambe, sono partito col coltello tra i denti, le prime porte non ce l’avevo dentro questo slalom, non vedevo fuori niente, poi ho pensato soltanto a quell’oro e ho tirato fino alla fine».

Entusiasta anche la guida Andrea Ravelli: «Oggi non mi interessa niente, abbiamo vinto l’oro. Ho visto che stava arrivando, gli ho detto cambia marcia, lo ha fatto. L’oro dichiarato vale di più».

Pelizzari d’argento: «Aspettavo questa medaglia da tantissimo tempo»

Prova sontuosa anche per Federico Pelizzari nella combinata alpina standing. L’azzurro chiude secondo a +1’20” dal vincitore, il francese Arthur Bauchet. Bronzo all’austriaco Thomas Grochar. Sesta e ottava posizione per gli altri italiani in gara: Davide Bendotti (+3’03”) e Luca Palla (+5’16”). «Sono contentissimo — ha dichiarato Pelizzari —, aspettavo questa medaglia da tantissimo tempo, finalmente è arrivata. Ho perso anche il bastoncino in cima, ho fatto qualche sbavatura, ma meglio di così non poteva andare. È un’emozione davvero stupenda».

L’Italia vola oltre Pechino 2022

Con i due podi odierni di Bertagnolli e Pelizzari, che si aggiungono all’argento nella combinata di Chiara Mazzel, l’Italia paralimpica supera il bottino complessivo di sette medaglie conquistato a Pechino 2022. Milano-Cortina si conferma l’edizione dei Giochi più ricca di soddisfazioni per gli azzurri dello sci alpino paralimpico.