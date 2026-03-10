Basket femminile, Azzurre in campo a San Juan: domani l’esordio contro Porto Rico per volare al Mondiale

La Nazionale di Capobianco debutta all’1.00 del 12 marzo al Coliseo de Puerto Rico contro le padrone di casa. Cinque partite in sette giorni per conquistare uno dei tre pass disponibili per Berlino. Le partite in diretta su Sky Sport, RaiSport e DAZN.

La Nazionale Femminile di basket è pronta per il torneo pre-Mondiale di San Juan, tappa decisiva nel percorso verso la FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre. Il debutto è fissato per domani sera alle 20.00 locali — l’1.00 di notte del 12 marzo in Italia — contro le padrone di casa di Porto Rico, al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot”, impianto da 18.500 posti che due estati fa aveva già ospitato il torneo pre-olimpico della Nazionale Maschile. Tutte le partite del pre-Mondiale saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, RaiSport e DAZN.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il format: tre posti disponibili per Berlino

Cinque squadre sono già certe della qualificazione al Mondiale: la Germania in quanto Paese ospitante, poi Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti, che si sono qualificate vincendo i rispettivi titoli continentali nel 2025. Restano dunque 11 posti disponibili. Nel girone di San Juan — che comprende anche una vincitrice della Coppa Continentale — ogni Nazionale disputerà cinque partite e solo le migliori tre classificate staccheranno il pass per Berlino, ad eccezione degli Stati Uniti già qualificati.

Capobianco: «Non ci sarà tempo per i rimpianti»

Alla vigilia del primo impegno il CT Andrea Capobianco mette in guardia le sue giocatrici: «Esordire in una competizione così importante contro la squadra di casa non è mai banale, lo sarà tanto meno in un impianto così prestigioso e che ospiterà migliaia di portoricani. Dovremo essere brave a mantenere il nostro ritmo e a essere fedeli al piano partita, anche se all’inizio le cose non dovessero andare per il verso giusto. Questo pre-Mondiale è un torneo breve ma molto impegnativo anche a livello psicofisico: si giocano cinque partite di alto livello in sette giorni e non ci sarà tempo per i rimpianti. Ogni giorno dovremo ripartire senza pensare a quanto accaduto la sera precedente». Nessun problema fisico per le Azzurre, che si sono allenate oggi nel tardo pomeriggio al Coliseo e appaiono motivate e pronte.

Porto Rico: chi sono le avversarie

Porto Rico è una squadra veloce e spigolosa, capace di esaltarsi di fronte al proprio pubblico. Alla Women’s AmeriCup 2025 disputata in Cile ha chiuso con quattro vittorie e tre sconfitte, cedendo solo a Colombia e Argentina. La stella indiscussa è Arella Guirantes, 28enne originaria di Long Island, ventiduesima scelta delle Los Angeles Sparks al Draft WNBA 2021 e già vista in Italia a Schio nella stagione 2023/24: nella Women’s AmeriCup ha viaggiato a 17.0 punti di media. Da segnalare anche la presenza di Imani McGee-Stafford, centro trentaduenne con doppio passaporto americano, figlia dell’ex stella WNBA Pamela McGee e sorella per parte materna dell’ex centro NBA Javale McGee.

Il calendario delle Azzurre

11 marzo – Italia-Porto Rico ore 1.00 (12 marzo, ora italiana)

ore 1.00 (12 marzo, ora italiana) 12 marzo – Nuova Zelanda-Italia ore 22.00 (ora italiana)

ore 22.00 (ora italiana) 14 marzo – Stati Uniti-Italia ore 22.00 (ora italiana)

ore 22.00 (ora italiana) 15 marzo – Italia-Spagna ore 22.00 (ora italiana)

ore 22.00 (ora italiana) 17 marzo – Senegal-Italia ore 19.00 (ora italiana)

Il calendario completo del girone B

11 marzo – Spagna-Nuova Zelanda ore 19.00 | Stati Uniti-Senegal ore 22.00 | Italia-Porto Rico ore 1.00 (12 marzo)

12 marzo – Senegal-Spagna ore 19.00 | Nuova Zelanda-Italia ore 22.00 | Porto Rico-Stati Uniti ore 1.00 (13 marzo)

14 marzo – Senegal-Nuova Zelanda ore 19.00 | Stati Uniti-Italia ore 22.00 | Spagna-Porto Rico ore 1.00 (15 marzo)

15 marzo – Nuova Zelanda-Stati Uniti ore 19.00 | Italia-Spagna ore 22.00 | Porto Rico-Senegal ore 1.00 (16 marzo)

17 marzo – Senegal-Italia ore 19.00 | Spagna-Stati Uniti ore 22.00 | Porto Rico-Nuova Zelanda ore 1.00 (18 marzo)

(Tutti gli orari sono italiani: San Juan è 5 ore indietro rispetto all’Italia)