Wheelchair curling, Italia batte Gran Bretagna 8-6 alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026

Nel torneo misto gli azzurri conquistano il secondo successo battendo la Gran Bretagna nella settima sessione. Decisive la quarta e la sesta mano con tre punti ciascuna.

Arriva una vittoria importante per l’Italia nel torneo misto di wheelchair curling alle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Nella settima sessione disputata nella mattinata di martedì 10 marzo, la squadra azzurra ha superato la Gran Bretagna con il punteggio di 8-6.

Il team italiano è composto da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra, arrivati alla sfida con un bilancio di una vittoria e tre sconfitte.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Italia-Gran Bretagna 8-6

Nel quinto incontro del torneo, gli azzurri hanno affrontato la rappresentativa britannica riuscendo a imporsi grazie a due momenti chiave della partita.

A risultare decisive sono state la quarta e la sesta mano, nelle quali l’Italia è riuscita a segnare tre punti in entrambe le occasioni, costruendo così il margine che ha permesso di chiudere l’incontro sull’8-6 finale.

Prossimo impegno contro la Norvegia

Per la squadra italiana non c’è tempo per fermarsi. Gli azzurri torneranno infatti sul ghiaccio oggi alle ore 18:30 per disputare la sesta partita del torneo, nella quale affronteranno la Norvegia.