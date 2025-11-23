L’Inter ha messo nel mirino il campione del mondo: Marotta è pronto ad andare all’assalto per l’esperto giocatore della Premier League.

L’Inter sta guardando al futuro della porta. Con Yann Sommer in scadenza nel 2026 e Josep Martínez che non convince del tutto, i nerazzurri sarebbero pronti a fare un colpo clamoroso: Emiliano “Dibu” Martínez, portiere campione del mondo con l’Argentina e pilastro del reparto arretrato dell’Aston Villa. Secondo le indiscrezioni, il club inglese sarebbe aperto alla cessione già a gennaio, ma ad una condizione.

L’Inter vuole il “Dibu” Martínez: l’Aston Villa ha già trovato il sostituto

Secondo Football Insider, l’Inter avrebbe avviato dei contatti per sondare il terreno su Emiliano Martínez. Il club inglese sembra aperto a un’offerta già nella sessione di gennaio, a patto di trovare un sostituto all’altezza della situazione. L’allenatore dell’Aston Villa, Unai Emery, non vorrebbe correre rischi: la porta è un reparto troppo delicato per lasciarla in mani inesperte.

Quello dell’Inter sarebbe un ritorno di fiamma: Beppe Marotta avrebbe tentato di accaparrarsi le prestazioni dell’estremo difensore classe 1992 già nell’estate del 2023, formulando un’offerta da 15 milioni. Ora, i nerazzurri sembrano ritornati all’attacco per il “Dibu”.

Martínez è un nome di esperienza, con una carriera già ricca e il prestigioso titolo di campione del mondo conquistato con l’Argentina di Messi. Se l’Inter formalizzasse un’offerta convincente, l’operazione potrebbe scatenare una serie di movimenti. L’Aston Villa, infatti, avrebbe già individuato in James Trafford, giovane portiere del Manchester City, il possibile sostituto per “Dibu”.