Fiorentina, Milenkovic in direzione Londra: accordo a un passo con il West Ham

by Davide Triolo

Nikola Milenkovic - Foto Antonio Fraioli

Nikola Milenkovic lascerà con ogni probabilità la Fiorentina e raggiungerà Londra, sponda West Ham. Accordo a un passo dalla definizione tra il difensore serbo e il club londinese, così come tra gli inglesi e la società toscana stessa; Viola rassegnatisi a cedere uno dei pilastri della propria difesa. Secondo quanto riportato recentemente da ‘Sky Sports Uk’, infatti, la Fiorentina avrebbe accettato un’offerta pari a 16 milioni di euro, abbastanza per convincere la proprietà a lasciar partire il marmoreo difensore, peraltro abile in zona gol. Il distretto di Newham sarà dunque la nuova casa di Milenkovic, in quanto la trattativa risulta effettivamente ai dettagli e potrebbe saltare solo in caso di clamorosi colpi di scena. Ad affiancare il centrale serbo, inoltre, potrebbe esserci Kurt Zouma, rapido difensore di proprietà del Chelsea e nel mirino del West Ham. La Fiorentina perderà quindi un leader tecnico e carismatico; defezione da dover necessariamente colmare entro l’inizio della nuova stagione.