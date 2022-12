Fiorentina, Duncan: “Razzismo? Cerco di non ascoltare, ma nel 2022 siamo ancora qui”

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, ha affrontato l’argomento del razzismo in uno speciale ad hoc di RaiGulp. “Incontro sempre culture diverse in campo, sono arrivato in Serie A realizzando un sogno che avevo da bambino – spiega il giocatore viola – Io penso sempre al razzismo, bisogna combattere la discriminazione anche se non è facile perchè questa è ancora la situazione nel 2022. In campo cerco di non pensarci e di non ascoltare, è una decisione che ho preso. Poi però a fine partita bisogna parlarne.”