Empoli, Lammers e Ismajli firmano il successo per 2-1 sullo Sturm Graz in amichevole

Dopo due giorni di lavoro nel ritiro di Marbella arriva anche il primo test amichevole per l’Empoli in Costa del Sol. La formazione di Paolo Zanetti si impone per 2-1, grazie alle reti di Lammers e Ismajli, sullo Sturm Graz. Tra quattro giorni, sempre nel corso del ritiro andaluso, ci sarà da affrontare un altro test di lusso contro il Wolverhampton.

IL TABELLINO

LA CRONACA – Il match inizia sotto un forte temporale abbattutosi sull’Atalaya Football Center di Marbella, al punto che durante il primo quarto d’ora di gara si poteva presupporre un’interruzione. Poi le condizioni climatiche sono andate man mano migliorando e anche il terreno di gioco è diventato maggiormente praticabile rispetto a un avvio in cui la palla faticava a rotolare. Le prime fasi dell’incontri hanno visto uno Sturm Graz più in palla, ma con il passare dei minuti la squadra di Zanetti è uscita fuori. Prima un tiro di Cambiaghi trova la respinta dal portiere avversario, poi poco dopo la mezz’ora Lammers trova il vantaggio in seguito ad una bella azione personale di Stojanovic. Gli ultimi venti minuti della prima frazione sono un dominio da parte dei toscani, che vanno più volte vicino al raddoppio, con lo stesso Lammers e successivamente con Fazzini e Cacace.

Zanetti al ritorno dagli spogliatoi lascia in campo il solo portiere Perisan, cambiando invece tutti e dieci i calciatori di movimento. Gli austriaci iniziano bene e al 61° trova il gol del pareggio con un’incornata vincente da parte del centrale Borkovic, che svetta su Ismajli sugli sviluppi di una punizione. Ma il difensore albanese si fa perdonare e venti minuti più tardi regala un nuovo vantaggio alla sua squadra, colpendo lui, stavolta, di testa. Nel finale lo Sturm prova nuovamente a trovare il pareggio, ma Perisan si supera in un paio di occasioni, regalando il successo a Zanetti e alla squadra.