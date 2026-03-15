Ginnastica Artistica, finali Antalya Coppa del Mondo: risultati e highlights

La tappa in Antalya (Turchia) riserva grandi emozioni per tutti gli appassionati: i risultati live dell’evento e gli highlights

La coppa del mondo di ginnastica artistica entra nel vivo. La terza tappa del Circuito FIG dei grandi attrezzi è sbarcata ad Antalya, in Turchia, dove già tre anni fa che nel 2023 portò la squadra maschile italiana al top in Europa.

Ieri e oggi all’Ibrahim Colak Gymnastics Hall sono arrivati i migliori interpreti a livello mondiale dell’artistica. C’è da dire, però, che mancano gli azzurri, per via della concomitante tappa di Serie A a Biella.

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I risultati live maschili ad Antalya, terza tappa Coppa del Mondo

Per quanto riguarda gli uomini, si sono già disputate le finali nella specialità Floor. Al primo posto Karl Yulo, al secondo Eamon Montgomery, al terzo Rayderley Zapata. Nel pommel Horse, ha vinto l’irlandese Rhys Mc Clenaghan, seguito da Zeinolla Idrissov e l’irlandese James Hickey.

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Agli anelli, grande successo per il turco Adem Asil. Al secondo posto Courtney Tulloch, al terzo Nikita Simonov. Nel Vault, supera tutti il norvegese Sponevik Sebastian seguito da Akinshin Timofei e il ceco Danek Jonas.

Alle sbarre parallele, vittoria per Shinnosuke Oka. Al secondo posto Angel Barajas e terzo Ferhat Arican. Per quanto riguarda la barra orizzontale, ha vinto Tang, secondo Barajas, terzo Srbic.

I risultati femminili nella terza tappa di Coppa del Mondo

Passando, invece, alle donne, nel Vault ha vinto Liudmila Roshchina. Secondo posto per Teja Belak e terzo per Laia Font. Nelle Uneven Bars, vittoria per Milana Kaiuomova, seguita da Liudmila Roschchina e Lucija Hribar.

Nel Balance Beam, è ancora Kaiuomova a trionfare con una grandissima prova. Poi Kate McDonald e Breanna Scott, per un podio tutto australiano, a parte l’oro. La grande giornata di Roschchina si conferma anche nella specialità Floor. Vittoria per lei, che ha preceduto Kate McDonald e Kaucic Sikic.