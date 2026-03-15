Short Track, Mondiali 2026: oro nella staffetta mista, bronzo per Confortola

L’Italia dello short track continua ad entusiasmare ed anche vincere. Ai Mondiali in corso a Montreal arrivano altri risultati importanti per la spedizione azzurra.

Oro mondiale nella staffetta mista: l’Italia batte il Canada

Dopo il trionfo alle Olimpiadi, la staffetta mista italiana conquista anche il titolo mondiale. Il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola e Chiara Betti ha regalato all’Italia una vittoria spettacolare davanti al pubblico di casa del Canada.

Alle spalle degli azzurri si sono classificati proprio il Canada, mentre il Belgio ha conquistato la medaglia di bronzo. Quarta posizione per la Corea del Sud, con l’Olanda penalizzata dalla giuria.

Brivido in finale, subito dopo la partenza c’è stato un contatto tra Italia e Corea del Sud che ha impedito agli asiatici di proseguire. I giudici hanno deciso di riavviare la procedura di partenza senza assegnare penalità.

Dopo il secondo via si è accesa immediatamente una battaglia emozionante tra Italia e Canada. Alle loro spalle è caduta l’Olanda e anche la Corea del Sud è rimasta attardata. Gli azzurri sono riusciti a prendere il comando della gara, ma il canadese Dandjinou ha poi sorpassato Nadalini riportando il Canada in testa.

Il finale è stato spettacolare. Sul ghiaccio Pietro Sighel e Dubois si sono giocati l’oro fino alla fine. L’azzurro ha tentato prima il sorpasso all’esterno e poi, a due curve dalla fine, ha piazzato con una manovra decisiva il colpo che ha consegnato all’Italia il titolo mondiale. Una vittoria che conferma l’eccezionale momento dello short track italiano.

Elisa Confortola bronzo nei 1000 metri: primo podio individuale ai Mondiali

Ma non è stata l’unica soddisfazione di giornata per l’Italia che va a medaglia anche nei 1000 metri femminili. Elisa Confortola ha conquistato in mattinata una splendida medaglia di bronzo. Per la pattinatrice valtellinese si tratta del primo podio individuale in carriera ai Mondiali.

La finale ha visto protagonista anche Chiara Betti, che ha chiuso al quarto posto dopo una stagione di grande crescita.

La gara è stata molto veloce e combattuta. Oro per la sudcoreana Kim Gilli che con uno sprint perfetto ha superato in volata l’olandese Xandra Velzeboer, che aveva guidato la gara per gran parte del tempo. Alle loro spalle Confortola ha trovato il varco interno conquistando il bronzo, precedendo di poco la connazionale Betti.

La medaglia fa il paio con l’argento di Nadalini nei 1500 metri, confermando la solidità del gruppo azzurro.

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