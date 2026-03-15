Baseball, Italia nella storia: semifinale in World Classic, chi affronterà

È stata un’altra grande nottata di baseball per l’Italia: gli Azzurri sono riusciti a battere Puerto Rico e accedere direttamente alla semifinale

La cenerentola d’America va avanti al World Baseball Classic. A tratti dominanti, a tratti sapendo soffrire, sicuramente con individualità forti e un’anima calda, di quelle che hanno i vincenti. L’Italia ha superato ancora una volta se stessa e ha battuto Puerto Rico con il risultato di 8-6 guadagnandosi la semifinale.

È stata una partita strana, in cui l’Italia spesso ha dovuto attendere e in cui il cinismo degli Azzurri ha avuto il sopravvento. Nel primo e nel quarto, hanno messo in fila 4 punti, decisivi nel punteggio finale.

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Le qualità di Puerto Rico sono tornate nella parte finale dell’incontro, ma non è bastato per completare la rimonta. Dopo gli storici successi contro Stati Uniti e Messico, si è trattata della prima vittoria anche contro Puerto Rico. Ora in semifinale ci sarà il Venezuela, un altro appuntamento non semplice, ma che può scrivere la storia.