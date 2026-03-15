Paralimpiadi, Bertagnolli oro in slalom! Sesto titolo e 13esima medaglia

Giacomo Bertagnolli ha scritto ancora una volta la storia con una prova impressionante alle Paralimpiadi: oro nello slalom a Milano Cortina

Quando si tratta di vincere, Giacomo Bertagnolli non si tira mai indietro e anche oggi ha sfoderato una prova straordinaria e storica alle Paralimpiadi di Milano Cortina conquistando l’oro nello slalom.

Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, è arrivato secondo nella prima manche, ma poi ha fatto segnare il miglior crono parziale nella seconda run imponendosi con il complessivo da urlo di 1’29″29.

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Una carriera e un palmares olimpico davvero assurdo

Bertagnolli aggiunge, quindi, l’oro nello slalom VI maschile a quello in combinata, agli argenti in superG e in gigante. E non si può non considerare anche il bronzo in discesa. In tutto si tratta del sesto oro alle Paralimpiadi e della 13 medaglia in carriera.

Un successo incredibile, che permette all’Italia di confermare il quarto posto nel medagliere con il record in sedici podi, in netta risalita rispetto alle precedenti edizioni. Si tratta di sette ori, sette argenti e due bronzi.