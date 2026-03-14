Snowboard, l’Italia continua a brillare: Coratti sul podio, Dalmasso conferma la sua costanza

La squadra italiana dello snowboard parallelo continua a confermarsi tra le più competitive del circuito internazionale. Anche nella prova di Coppa del Mondo di Val St.Come, in Canda, gli azzurri sono riusciti a lasciare il segno, centrando due piazzamenti sul podio nel primo dei due slalom giganti paralleli in programma: a prendersi la scena sono stati Edwin Coratti e Lucia Dalmasso.

La giornata ha portato soddisfazioni non solo per i risultati individuali, ma anche perché ha confermato la continuità dell’intero movimento italiano, sempre presente nelle posizioni di vertice. In parallelo, è arrivata anche una notizia di grande peso per la stagione di Maurizio Bormolini, che ha conquistato matematicamente due Coppe del Mondo.

Coratti ritrova il podio, Bormolini mette il sigillo

Nella prova maschile, Edwin Coratti a finalmente trovato la sua miglior giornata stagione, centrando il primo podio dell’annata. L’azzurro ha disputato una gara convincente e si è arreso soltanto nella finalissima, dove è stato battuto per appena 17 centesimi dallo svizzero Dario Caaviezel. A completare il podio è stato il canadese Arnaud Gaudet, che ha sfruttato al meglio il attore campo. Dietro ai migliori si è fermato ai quarti Maurizio Bormolini, imitato nello stesso turno anche da Gabriel Messner e Daniele Bagozza, mentre Aaron March e Mirko Felicetti hanno concluso la propria corsa agli ottavi.

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Nonostante l’eliminazione prima delle semifinali, per Bormolini la giornata ha avuto un valore enorme: il quinto posto gli è bastato per assicurarsi con anticipo sia la Coppa del Mondo generale sia quella di gigante parallelo, confermando il dominio mostrato lungo la stagione.

Dalmasso ancora protagonista, l’Italia femminile resta tra le migliori

Anche nella gara femminile l’Italia ha saputo ritagliarsi uno spazio importante grazie a Lucia Dalmasso, che ha conquistato il suo terzo podio stagionale. L’azzurra ha chiuso al terzo posto dopo aver vinto la Small Final contro la svizzera Flurina Neva Baetschi, dimostrando ancora una volta grande solidità e continuità. La vittoria è andata alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, capace di prevalere in finale sulla giapponese Tsubaki Miki con un margine molto ridotto.

Più indietro le altre italiane: Jasmine Coratti ed Elisa Caffont si sono fermate agli ottavi di finale, senza riuscire a inserirsi nella lotte per le posizioni di vertice. Nel complesso, il bilancio della giornata resta molto positivo per il gruppo azzurro.