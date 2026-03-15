Paralimpiadi, capolavoro Romele! Bronzo nella 20 km sitting di fondo

Giuseppe Romele ce l’ha fatta! L’italiano ha vinto il bronzo nella 20 km sitting di fondo: si tratta della 15esima medaglia alle Paralimpiadi per gli Azzurri

Come entrare nella storia? Romele oggi ce l’ha insegnato ancora una volta conquistando un bronzo meraviglioso nella 20 km di fondo categoria sitting. Un risultato straordinario, che vale all’Italia il sedicesimo podio e la conferma al quarto posto del medagliere.

Ma anche un risultato incredibile, arrivato in condizioni di pista per nulla buone – a causa delle condizioni metereologiche avverse, di cui c’era il sentore già questa mattina.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Eppure, anche partendo per ultimo, Romele ha portato a casa un’ottima prova che gli ha permesso di vincere una medaglia meritatissima, oltre ogni confine fisico e mentale.

Le parole di Romele dopo il bronzo nel fondo

Visibilmente provato dopo la gara di oggi, Romele ha parlato della sua gara e della medaglia conquistata, come riportato dall’Ansa.

“Oggi è stata una fatica indecente, una fatica per conquistare un bronzo che per me vale più di un oro. La pista, partendo per ultimo, è stata un’agonia. Ogni volta che stavo per prendere ritmo dovevo uscire dal binario, perché andavo forte sul binario”, ha dichiarato. Ma è così che si entra nella storia.