GP Cina, trionfa Antonelli! Dopo 20 anni un italiano torna a vincere: Ferrari avanti

Kimi Antonelli è in lacrime perché ha vinto di Gran Premio di Cina: giornata storica per l’Italia, mentre la Mercedes continua a volare

Non succedeva da 20 anni, ma l’Italia può tornare a sorridere dopo tanto tempo dall’ultima volta. Ci sono maggiorenni che non hanno mai visto un pilota italiano vincere un Gran Premio di Formula 1 e oggi possono dire di averlo fatto.

Dopo una gara condotta magistralmente, Antonelli ha trionfato a Shanghai: il bolognese ha dominato e si è preso il gradino più alto del podio, lì dove l’ultimo ad arrivare era stato Fisichella. In seconda posizione, a 5 secondi e mezzo di distacco c’è l’altra Mercedes di Russell.

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Poi ecco le Ferrari, che confermano comunque di essere competitive e di essere le uniche in grado di tenere il passo delle Mercedes. Lewis Hamilton ha vinto un duello epico con Charles Leclerc e si è piazzato in terza posizione, seguito proprio dal compagno di scuderia.

Ancora tanti problemi per diverse scuderie e piloti

Se Ferrari e soprattutto Mercedes se la cavano decisamente bene, lo stesso non si può dire di diverse scuderie che dopo le modifiche tecniche, regolamentari e al motore, non riescono a ingranare. Verstappen non finisce la gara, le Aston Martin neppure.

Di seguito vi proponiamo la classifica finale del Gran Premio di Cina con tutti i distacchi e l’ordine di arrivo.

1. Antonelli (Mercedes)

2. Russell (Mercedes) a 5″515

3. Hamilton (Ferrari) a 25″267

4. Leclerc (Ferrari) a 28″894

5. Bearman (Haas) a 57″268

6. Gasly (Alpine) a 59″647

7. Lawson (Racing Bulls) a 1’20″588

8. Hadjar (Red Bull) a 1’27″247

9. Sainz (Williams) a 1 giro

10. Colapinto (Alpine) a 1 giro

11. Hülkenberg (Audi) a 1 giro

12. Lindblad (Racing Bulls) a 1 giro

13. Bottas (Cadillac) a 1 giro

14. Ocon (Haas) a 1 giro

15. Perez (Cadillac) a 1 giro