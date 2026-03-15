Tirreno-Adriatico, domina Milan a San Benedetto del Tronto. Trionfa Del Toro

Alla Tirreno-Adriatico vince Jonathan Milan dopo un’ottima prova: il successo in classifica generale, però, è di Isaac Del Toro

Jonathan Milan ha messo il muso davanti a tutti a San Benedetto del Tronto, e non è la prima volta che capita. Per il terzo anno di fila, il velocista azzurro ha portato a casa la tappa con una grande prestazione, in una strada che è in grado di esaltare le sue caratteristiche.

Nella suggestiva Corsa dei due mari ha trovato una bella vittoria dopo una volata fatta di grinta, velocità e resistenza. Per lui si tratta del sesto successo stagionale. Ma non è stato tutto facilissimo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Infatti, Milan è stato costretto a partire lunghissimo e ciò non ha reso per nulla semplice la sua gestione di gara. Poi, però, è riuscito con abilità ed esperienza a difendersi dai tentativi di rimonta dei diretti rivali, portando a casa una tappa per lui molto significativa.

Tirreno-Adriatico, la tappa di San Benedetto del Tronto e il successo di Del Toro

Oltre alla grande giornata di Jonathan Milan, c’è da raccontare anche la composizione del podio. Secondo posto per Sam Welsford (INEOS Grenadiers), terzo per Laurenz Rex (Soudal Quick-Step), mentre è riuscito a rientrare in top-10 Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), piazzatosi al nono posto.

Resta comunque il successo di Isaac Del Toro, che era già riuscito a conquistare la maglia azzurra. Anche in quest’edizione la Tirreno-Adriatico conferma tutto il suo fascino e gran seguito degli appassionati.