La Cremonese ha presentato il suo pezzo da novanta del mercato estivo: oggi si è infatti tenuta la conferenza stampa di Jamie Vardy, le sue parole.

La Cremonese ha ufficialmente presentato l’acquisto che più ha attirato l’attenzione dei suoi tifosi. Quest’estate il club ha infatti affondato su Jamie Vardy che oggi ha parlato per la prima volta in conferenza stampa della sua nuova avventura nel calcio italiano. Di seguito le sue parole.

Vardy si presenta ufficialmente come nuovo giocatore della Cremonese: le sue parole

Jamie Vardy è stato – finalmente – presentato come nuovo giocatore della Cremonese e nella conferenza stampa odierna ha dichiarato: “Quando si parlava di questa possibilità (della Cremonese, ndr.) ho preso in considerazione tanti fattori: in primis la mia famiglia, per fortuna la tecnologia ci ha aiutato, ho parlato in videochiamata con l’allenatore per circa 45-60 minuti e mi ha trasmesso la passione. Lavoro per farmi trovare pronto quando il mister avrà bisogno”.

“Durante l’estate – ha continuato ho voluto mostrare sui social che mi stavo tenendo in forma al meglio possibile, tornare ad allenarmi con la squadra è stato incredibile. Gli allenamenti stanno andando molto bene. Mi sento quasi al meglio della condizione fisica, poi chiaro che dovrà migliorare ancora. La decisione per lunedì (contro il Verona, ndr.) spetta al mister”.

Poi le parole sul calcio del Bel Paese: “Da quando ero giovane guardavo il campionato italiano in tv, tutte le partite della Serie A si potevano vedere anche in Inghilterra in chiaro. È un campionato competitivo, tra i migliori al mondo. Forse più tattico della Premier, ma ho già giocato sotto la guida di Maresca, so giocare in queste squadre. Non ho ancora avuto modo di parlare con ma lui ha sempre speso belle parole per me quindi non voglio deluderlo”.

“La maglia di Vialli? Non sto più nella pelle, voglio mostrare a tutti perché sono qui, smentire chi dubita di me e dare battaglia per 95 minuti con i miei compagni per ottenere risultati. Speriamo che alla lunga sarà sufficiente per salvarci”, ha anche aggiunto.