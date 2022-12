Alfredo Trentalange, presidente dell’Aia, ha nominato i legali che lo difenderanno in occasione della vicenda del procuratore capo dell’Aia Rosario d’Onofrio. Tra questi, figura Bernardo Giorgio Mattarella, figlio del presidente della Repubblica Sergio. Insieme a lui anche Avilio Presutti e Paolo Gallinelli. Trentalange, il quale aveva detto che non si sarebbe dimesso, ha deciso di agire dopo la chiusura delle indagini da parte di Giuseppe Chiné, procuratore federale Figc, in cui erano emersi “comportamenti disciplinarmente rilevanti“.