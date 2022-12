Atalanta già in formato campionato: tris al Nizza in amichevole

L’Atalanta è già in formato campionato e si avvicina alla ripresa delle attività del 4 gennaio con una vittoria prestigiosa in amichevole contro il Nizza. E’ 0-3 il punteggio finale dell’Allianz Riviera: in gol Duvan Zapata e Hojlund nel primo tempo in cui Gasperini ha schierato un attacco insolitamente pesante, mentre nella ripresa Boga, in pieno recupero, ha firmato il tris con cui la squadra di Bergamo ha annichilito i francesi.

Sono i francesi a partire meglio e impegnano Musso già al 4′ e al 16′ con Pepe, il cinismo dei nerazzurri esce però fuori e al 18′ Hojlund la sblocca: di testa su assist di Ruggeri batte Schmeichel per il vantaggio atalantino. Passano quattro minuti e c’è gloria anche per Zapata: colpo di tacco splendido di Scalvini che serve il colombiano, freddo nel mettere in rete. Il finale del primo tempo è favorevole ai rossoneri, che però non hanno sfruttato le palle gol. A inizio ripresa è invece la squadra ospite a sfiorare il tris, in particolare con Zapata che cestina un gol fatto, ci pensa comunque Boga al 90′ a firmare lo 0-3 concludendo al meglio una bella combinazione nello stretto.