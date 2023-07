Amichevoli Lecce precampionato 2023/2024: calendario, programma, orari e come seguirle in tv

Il calendario delle amichevoli estive 2023 del Lecce: ecco il programma in costante aggiornamento con gli orari di tutte le partite. La squadra, ancora senza guida tecnica è reduce da una ottima stagione, chiusa con la salvezza in Serie A, si sta preparando per cominciare una nuova ed intensa annata sportiva. L’obiettivo è arrivare al primo impegno ufficiale nelle migliori condizioni possibili e, per questo motivo, il club friulano ha in programma diverse partite amichevoli. Di seguito la programmazione delle amichevoli del Lecce.

IN AGGIORNAMENTO

Il Lecce deve ancora comunicare le amichevoli che disputerà in estate.