Champions, Europa e Conference League su Sky: Real Madrid-Bayern e Barcellona-Atletico in CL, Bologna e Fiorentina protagoniste in Europa

Dal 7 al 9 aprile l’andata dei quarti di finale delle tre competizioni UEFA in diretta su Sky e NOW. Caressa e Bergomi per il derby spagnolo, Del Piero in collegamento da Madrid. PSG-Liverpool su Prime Video.

Tre notti di calcio europeo di altissimo livello. Dal 7 al 9 aprile, Sky e NOW trasmettono in diretta l’andata dei quarti di finale di Champions League, Europa League e Conference League, con undici partite complessive e due italiane in campo giovedì sera.

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Champions League: Real Madrid-Bayern e il derby spagnolo

Martedì 7 aprile alle 21 doppio appuntamento con la Champions League. Al Santiago Bernabeu il Real Madrid di Álvaro Arbeloa ospita il Bayern Monaco di Vincent Kompany: telecronaca Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani, inviata Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio in campo. Alla stessa ora, al José Alvalade, Sporting Lisbona-Arsenal su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 con telecronaca Nicola Roggero.

Mercoledì 8 aprile alle 21 è il momento del derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K: alla telecronaca Fabio Caressa con Beppe Bergomi al commento e Giovanni Guardalà inviato. Alla stessa ora PSG-Liverpool, in esclusiva su Prime Video, sarà accessibile ai clienti Sky abbonati ad Amazon Prime tramite l’app disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Ampio spazio all’approfondimento con Champions League Show: Federica Masolin alla conduzione, Mario Giunta alle news, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio in studio. Martedì anche Zvonimir Boban e Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid. Dalle 23 l’After Party, all’1 Goleador Europe con Martina Quaranta.

Europa League: Bologna sfida l’Aston Villa al Dall’Ara

Giovedì 9 aprile alle 21 il Bologna di Vincenzo Italiano affronta l’Aston Villa allo stadio Renato Dall’Ara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marco Nosotti e Marina Presello. Mercoledì 8 aprile alle 18.45 anticipa Braga-Betis su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Giovedì completano il quadro Porto-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio e 254) e Friburgo-Celta Vigo (Sky Sport 255), entrambe alle 21.

Conference League: Fiorentina in campo a Crystal Palace

Giovedì 9 aprile la Fiorentina di Paolo Vanoli è di scena in casa del Crystal Palace alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Massimo Marianella con Lorenzo Minotti al commento, inviata Vanessa Leonardi. Alle 18.45 di giovedì apre Rayo Vallecano-AEK Atene su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256. In contemporanea con le gare delle 21 anche Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar e Mainz-Strasburgo, seguibili attraverso la Diretta Gol su Sky Sport Max e Sky Sport 251.

Gli studi di Europa e Conference League

Per le serate di Europa e Conference League, Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis dalle 18, dalle 20 e dalle 23. Alle 23.45 l’After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta.

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi sul nuovo canale FAST disponibile su Amazon Prime.

Un palinsesto innovativo che integra sport, intrattenimento e linguaggi digitali contemporanei, sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), già profondamente presidiata da Digital United Studios.