Quando il calcio si ricorda di essere sport: da Fumagalli a Stevens, storie di fair play che avvicinano il pallone ai valori olimpici

Il calcio spesso finisce sotto i riflettori per polemiche, simulazioni, proteste e violenze sugli spalti. Eppure, ogni tanto, succede qualcosa che ricorda a tutti perché questo sport continua a essere il più amato al mondo.

Succede quando, in pochi secondi, un gesto istintivo ribalta la logica della competizione e riporta al centro i valori più autentici dello sport.

È accaduto nell’ultima giornata di Serie B, durante la sfida tra Reggiana e Südtirol. Un episodio che mi ha riportato alla memoria – complice anche il suggerimento dei social – una storia di poco più di un anno fa in Belgio, con protagonista il giovane portiere del Genk.

Due episodi diversi, lontani per contesto e categoria, ma uniti dallo stesso filo conduttore: quando l’umanità riesce a superare il risultato e lo sport torna a mostrarsi nella sua forma più autentica.

Il gesto di Fumagalli: quando si sceglie il cuore

Al 20’ della ripresa della partita tra Reggiana e Südtirol, con gli altoatesini avanti 1-0, un lancio in profondità cambia improvvisamente il ritmo della gara. Il portiere del Südtirol, Alessio Cragno, esce fuori area per anticipare tutti e controlla il pallone con i piedi. Subito dopo però si ferma, colpito da un problema muscolare. Si accascia e chiede il cambio. In quel momento arriva l’attaccante della Reggiana, Tommaso Fumagalli, che gli ruba palla. Davanti a lui c’è una porta completamente sguarnita. Il gol sarebbe facilissimo, quasi inevitabile. Ma Fumagalli non tira. Con un gesto istintivo, quasi liberatorio, appoggia il pallone in fallo laterale. Rinuncia a una rete praticamente fatta per permettere i soccorsi al portiere avversario. Un gesto semplice, ma potentissimo.

I giocatori del Südtirol se ne accorgono subito: alcuni si avvicinano a Fumagalli per stringergli la mano e complimentarsi. Anche il suo allenatore, Lorenzo Rubinacci, lo racconterà con parole che spiegano perfettamente cosa è accaduto in quei pochi secondi: “Ha deciso in zero secondi. Ha deciso col cuore.”

Un gesto che ricorda quello compiuto oltre venticinque anni fa da Paolo Di Canio, quando con la maglia del West Ham United a Goodison Park fermò il pallone con le mani invece di segnare, vedendo il portiere dell’Everton a terra per infortunio.

Un gesto che gli valse il FIFA Fair Play Award e cambiò per sempre la percezione del suo personaggio in Inghilterra.

Stevens e l’abbraccio degli avversari

Se Fumagalli ha ricordato che nel calcio esiste ancora il fair play tra avversari, l’episodio che ha visto protagonista il portiere del Genk ha mostrato qualcosa di ancora più profondo: la capacità del calcio di trasformarsi in solidarietà.

Il giovane portiere del Jong Genk, Brent Stevens, è sceso in campo in una giornata durissima della sua vita: poche ore prima aveva perso il padre.

Nonostante il dolore ha deciso di giocare. Durante la partita arriva un momento decisivo: un rigore contro la sua squadra.

Stevens si tuffa, para. Lo stadio reagisce in modo inatteso. I tifosi avversari lo applaudono e alcuni di loro gli rivolgono parole di incoraggiamento. Il portiere si avvicina a loro e subito viene abbracciato con affetto. Non c’è rivalità, non c’è sfottò.

Solo rispetto per un ragazzo che sta affrontando il dolore più grande.

Per Stevens quella parata non è soltanto un gesto tecnico. È un tributo alla memoria del padre, un atto di resilienza che commuove il mondo del calcio e diventa virale sui social.

Quando il calcio torna vicino ai valori olimpici

Questi episodi arrivano in un momento simbolico per lo sport italiano e internazionale. Dopo le recenti Olimpiadi e con l’attesa crescente per le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, il dibattito sui valori dello sport è tornato centrale.

Il calcio, spesso accusato di essersene allontanato, dimostra invece che quei principi non sono scomparsi. Sono semplicemente nascosti tra le pieghe delle partite, pronti a riemergere quando qualcuno decide di seguire l’istinto giusto.

Lo stesso spirito che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 portò Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim a condividere la medaglia d’oro nel salto in alto, scegliendo di scrivere una pagina di storia invece di sfidarsi allo spareggio.

In quei momenti lo sport smette di essere solo competizione e torna a essere ciò che dovrebbe sempre essere: un linguaggio universale fatto di rispetto, empatia e umanità.

Il volto migliore dei tifosi

C’è poi un altro aspetto che queste storie riportano alla luce: il volto migliore del tifo.

Troppo spesso i sostenitori vengono raccontati solo attraverso episodi di violenza o intolleranza. Eppure, quando gli stadi applaudono un avversario o riconoscono un gesto di fair play, dimostrano che la passione sportiva può convivere con il rispetto.

Gli applausi ricevuti da Stevens e i complimenti rivolti a Fumagalli ci ricordano che il pubblico sa riconoscere la grandezza dei gesti veri.

Perché alla fine il risultato resta negli archivi, mentre certe azioni restano nella memoria collettiva.

E sono proprio queste storie a ricordarci che, ogni tanto, anche il calcio sa essere qualcosa di più di una partita.

