Hamilton e Ferrari, promessa di riscatto: “Puntiamo a vincere”

Alla vigilia del weekend del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026, Lewis Hamilton si presenta all’Albert Park con un messaggio semplice: la Ferrari non è lì per fare presenza, ma per tornare a vincere.

In conferenza stampa il sette volte campione del mondo ha raccontato come affronta la sua seconda stagione in rosso dopo un 2025 complicatissimo, e perché oggi sente di avere finalmente basi più solide per aprire con ambizioni reali.

Dalle difficoltà ai progressi: cosa è cambiato in inverno

Hamilton arriva a Melbourne dopo un anno senza podi, un fatto raro nella sua carriera, ma sostiene che l’inverno abbia portato segnali incoraggianti. Pur invitando alla prudenza, il 7 volte campione del mondo riconosce che tra fabbrica e test in Bahrain il team ha lavorato nella direzione giusta, ottenendo riscontri coerenti con quanto cercato. Il punto, per lui, non è “sentirsi già a posto”, ma avere imparato dagli errori: archiviare ciò che non ha funzionato e capitalizzare gli aspetti positivi, sapendo che il nuovo regolamento richiederà comunque un enorme adattamento.

In questo quadro, Hamilton sottolinea anche un evento personale: dopo dodici mesi dentro Maranello, la differenza si sente. Ora conosce meglio la cultura del gruppo e i meccanismi di lavoro, e questo rende più naturale la collaborazione quotidiana con un effetto diretto sulla serenità e fiducia interna.

L’obiettivo e la mentalità: “Massimizzare ogni occasione”

Quando gli viene chiesto quale sia il traguardo della stagione, Hamilton non gira attorno al tema: l’obiettivo dichiarato è vincere, sfruttando ogni opportunità e restando stabilmente nel gruppo di testa fin dalle prime gara. Il britannico ammette che la Mercedes sembra molto veloce e che non è chiaro quanto potenziale non abbia mostrato ancora la RedBull, ma ribadisce di sentirsi supportato da un team concentrato e “a testa bassa” sul rendimento del weekend.

A livello mentale, racconta anche un cambio di passo: dopo una pausa utile a ricaricarsi, ha lavorato sula positività, ma soprattutto sulla disciplina quotidiana. Dice di essersi allenato durante già dal periodo natalizio, con l’idea di “ritrovare se stesso” e non ricadere nella versione che aveva smarrito per un momento. Traduzione: niente alibi, e un 2026 da giocare con la testa giusta.