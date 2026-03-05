Sci alpino, seconda prova a Val di Fassa: Ortlieb la più veloce, Nadia Delago terza e Pirovano quarta tra le azzurre

L’austriaca guida la classifica del training sulla pista La Volata con 1’22″24, seguita dalla norvegese Vickhoff Lie. Nadia Delago terza nonostante il salto di porta, Pirovano quarta. Goggia ottava. Domani la prima discesa alle 11:30.

La seconda prova cronometrata in Val di Fassa ha regalato indicazioni preziose in vista delle due discese libere di venerdì e sabato sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino. A dettare il ritmo sul tracciato trentino è stata l’austriaca Nina Ortlieb, che ha fermato il cronometro sull’1’22″24, precedendo di 18 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Segnali incoraggianti anche dal gruppo azzurro, con Nadia Delago e Laura Pirovano ancora nelle posizioni di vertice.

Ortlieb davanti, Delago terza con riserva

Alle spalle di Ortlieb e Vickhoff Lie si è piazzata Nadia Delago con il terzo tempo a 0″22, sebbene nel corso del training abbia saltato una porta. Il crono va quindi preso con le pinze, ma il feeling con il tracciato di casa resta evidente. Laura Pirovano ha invece completato la discesa regolarmente, chiudendo quarta a 0″31 dalla vetta. A seguire la ceca Ester Ledecka (+0″37) e l’altra austriaca Ariane Rädler (+0″45).

Ottavo riscontro per Sofia Goggia, che accusa 0″67 nei confronti di Ortlieb. Sedicesima Nicol Delago a 1″08. Più indietro le restanti azzurre: Asja Zenere ventesima a 1″32, Roberta Melesi a 1″34, Elena Curtoni a 1″38, Sara Allemand a 2″18, Sara Thaler a 2″23 e Ilaria Ghisalberti a 3″17.

Goggia: “Neve aggressiva, bisogna adattarsi in fretta”

Sofia Goggia ha condiviso le sue impressioni al termine della seconda prova: “Conosciamo molto bene questa pista, ormai è da anni la nostra casa per gli allenamenti e non possiamo che ringraziare la Ski Area San Pellegrino per metterci spesso a disposizione il tracciato. Rispetto a gennaio la neve però è diversa: temperature alte di giorno e fredde di notte portano ad avere un manto molto compatto, aggressivo, che fa vibrare molto gli sci. È necessario sapersi adattare bene e in fretta: c’è da lavorare in vista delle gare, per me non è semplice gestire bene le vibrazioni senza spingere troppo. Serve concentrazione giorno dopo giorno, siamo al termine di una stagione intensa e che ha richiesto tante energie anche dal punto di vista nervoso. Mancano ancora tante gare e quindi… stiamo sul pezzo.”

Pirovano sogna il podio di casa

Parole cariche di emozione invece per Laura Pirovano, che sente forte il calore del pubblico trentino: “Sono contenta, il meteo è bello e siamo in casa: era una tappa che aspettavo da tanto. Non vedo l’ora di gareggiare su questa pista. I giochi nella classifica di specialità sono aperti ma cerco di non pensarci troppo e di concentrarmi gara su gara. È tanto che inseguo un risultato importante e ottenerlo qui sarebbe un sogno, una favola. Ma non voglio focalizzarmi: resto concentrata e spero che il tifo di casa possa aiutarmi un po’.”

Domani si fa sul serio

Venerdì la tappa della Val di Fassa entra nel vivo con la prima delle due discese libere, recupero della gara non completata a gennaio a Crans Montana, in Svizzera. Il via è fissato alle ore 11:30.