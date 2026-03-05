Mattia Furlani resta il numero 1 del mondo nel salto in lungo

Il campione del mondo all’aperto e indoor guida la classifica World Athletics grazie a cinque risultati di vertice negli ultimi due anni, dal titolo mondiale di Tokyo alla vittoria a Ostrava. A marzo i Mondiali Indoor di Torun per confermare il primato.

Mattia Furlani è il numero uno del salto in lungo a livello planetario. Il talento laziale guida la classifica mondiale stilata da World Athletics con 1.362 punti, mantenendo la vetta anche dopo i meeting della stagione invernale. Un primato costruito con continuità e prestazioni di altissimo livello negli ultimi due anni.

I cinque risultati che valgono il primato

Il ranking World Athletics considera i cinque migliori risultati ottenuti nel biennio precedente. Per Furlani il quadro è quello di un atleta che ha dominato ogni contesto in cui si è presentato: la vittoria ai Mondiali di Tokyo con 8.39 metri (1.483 punti), il successo ai Mondiali indoor di Nanchino con 8.30 metri (1.343 punti), il secondo posto alle finali della Diamond League 2025 a Zurigo con 8.30 metri (1.353 punti), l’argento agli Europei 2024 di Roma con 8.38 metri (1.329 punti) e la recente vittoria a Ostrava — tappa gold del World Indoor Tour — con 8.30 metri (1.303 punti). La media di queste cinque prestazioni porta il fuoriclasse a quota 1.362 punti.

Ehammer e Tentoglou inseguono

Alle spalle di Furlani si trovano lo svizzero Simon Ehammer con 1.314 punti e il greco Miltiadis Tentoglou con 1.312. Più distaccati gli altri contendenti: l’australiano Liam Adcock è quarto con 1.310 punti, mentre il bulgaro Bozhidar Saraboyukov — autore della miglior prestazione mondiale stagionale con 8.45 metri a Belgrado, oltre a un 8.42 ai Campionati Balcanici e un 8.39 a Metz — è solo quinto con 1.299 punti nonostante i salti di rilievo. Il sistema di calcolo del ranking, basato sulla media dei cinque migliori risultati biennali, penalizza chi ha picchi isolati rispetto a chi, come Furlani, ha costruito una serie di prestazioni costantemente elevatissime.

L’appuntamento di Torun

La stagione indoor si avvicina al suo atto finale: i Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, in programma dal 20 al 22 marzo, potrebbero rimescolare le carte della classifica mondiale. Furlani si presenterà alla rassegna iridata da leader indiscusso del ranking, con la consapevolezza di dover difendere un primato costruito con merito e continuità.