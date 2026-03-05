Torneo Nazionale “A. Mura” di pugilato: Under 15 e 17 LIVE su Italia Boxe TV dal 6 all’8 marzo

La kermesse giovanile indetta dalla FPI e organizzata dalla Pugilistica Rosetana porta sul ring i migliori pugili under 15 e under 17 maschili e femminili d’Italia. Tutto l’evento in diretta live su Italia Boxe TV, il canale della piattaforma OTT Sportface TV.

Roseto degli Abruzzi diventa capitale del pugilato giovanile italiano. Dal 6 all’8 marzo 2026 la città abruzzese ospiterà il Torneo Nazionale “A. Mura” 2026, la competizione dedicata alle categorie Under 15 e Under 17, sia maschile che femminile, indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzata dalla Pugilistica Rosetana.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta live su Italia Boxe TV, il canale ufficiale della FPI disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV. Un’opportunità per seguire da vicino i giovani talenti del pugilato tricolore impegnati in una delle rassegne nazionali di categoria più attese della stagione.

Per tutte le informazioni tecniche sull’evento è disponibile la Circolare FPI n° 10 del 12 febbraio 2026 dedicata al Torneo Nazionale “A. Mura” Under 15 e 17 Maschile e Femminile.