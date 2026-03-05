Combinata nordica, Korhonen “spacca” il Large Hill: PCR dominato e rivali già in scia

Sulla collina grande HS130 di Lahti, sede della penultima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di combinata nordica, il Provisional Competition Round (PCR) ha offerto un’anteprima importante in vista della Gundersen individuale.

È una sessione “di sicurezza”: se il segmento di salto previsto per domani dovesse saltare per questioni meteo o altri motivi, questi risultati potrebbero diventare quelli validi. E in questo scenario una cosa è emersa con chiarezza: Minja Korhonen ha mandato un messaggio pesantissimo a tutte.

Il salto che crea il vuoto

Minja Korhonen, sul trampolino di casa, ha trovato un salto di altissimo livello e ha costruito un vantaggio quasi “da sentenza”. Nel quadro virtuale della Gundersen, infatti, la finlandese partirebbe con 36 secondi di margine sull’americana Alexa Brabec, prima inseguitrice del PCR, e addirittura con 1’20” sulla norvegese Ia Marie Hagen.

Il dato colpisce anche perché Hagen è considerata la fondista più forte del circuito e, di fatto, ha già blindato la classifica generale con due gare d’anticipo: se persino lei è lontra, significa che il salto di Korhonen oggi ha fatto davvero la differenza.

La graduatoria “virtuale” e lo sguardo alla gara di domani

Alle spalle delle prime tre, il PCR disegna una griglia di partenza ipotetica molto spezzata: Ingrid Late sarebbe quarta a 1’51”, poi la tedesca Nathalie Armbruster a 1’55” e la giapponese Yuna Kasai a 2’02”.

Non è ancora una gara ufficiale, ma è un’indicazione forte: a Lahti Korhonen si candida seriamente a un ruolo da protagonista, soprattutto se domani le condizioni dovessero complicare il programma e “promuovere” questo round. Da segnalare anche l’assenza dell’Italia: nessuna combinatista azzurra è presente in Finlandia per questa tappa.