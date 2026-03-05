Europei sci alpinismo, De Silvestro e Boscacci d’argento nella staffetta mista

L’Italia conquista una medaglia agli Europei di sci alpinismo in corso a Shahdag, in Azerbaijan: Alba De Silvestro e Michele Boscacci chiudono al secondo posto nella prova mista a squadre.

Arriva una medaglia d’argento per l’Italia ai Campionati Europei di sci alpinismo in corso a Shahdag, in Azerbaijan. A conquistare il secondo posto nella prova mista a squadre sono stati Alba De Silvestro e Michele Boscacci, coppia anche nella vita, originaria della Valtellina.

Sulla neve azera i due azzurri hanno disputato una gara solida, riuscendo a difendere la seconda posizione fino al traguardo e salendo così sul podio europeo.

Svizzera d’oro, Italia seconda

Il successo è andato alla coppia svizzera formata da Marianne Fatton e Thomas Bussard, che ha guidato la gara sin dalle prime fasi e ha tagliato il traguardo con il tempo di 35’55″0.

Alle loro spalle De Silvestro e Boscacci hanno chiuso con un ritardo di 53″9, riuscendo però a consolidare progressivamente la piazza d’onore.

Il bronzo è andato invece alla Germania con Tatjana Paller e Finn Hösch, arrivati al traguardo con un distacco di 1’17 dai vincitori.

Un’altra conferma dopo la Coppa del Mondo

Per la coppia italiana si tratta di un risultato che conferma il buon momento della stagione. De Silvestro e Boscacci erano già saliti sul podio di Coppa del Mondo nella tappa di Solitude, negli Stati Uniti, dove avevano ottenuto ancora una volta la seconda posizione.

Il programma degli Europei

La rassegna continentale di sci alpinismo proseguirà domani con la prova individuale, mentre domenica è in programma il vertical, due gare che assegneranno punti anche per la Coppa del Mondo.