Qualificazioni Euro 2024, il Portogallo in scioltezza in Bosnia. Van Dijk regala all’Olanda lo spareggio con la Grecia

Nella serata che passerà alla storia come quella dell’ennesimo attacco di Bruxelles che ha difatti fatto sospendere la partita fra Belgio e Svezia al 45esimo dopo l’omicidio di tre supporters svedesi in albergo prima di andare alla partita, si sono giocati gli altri match valevoli per le qualificazioni per EURO 2024.

Chi ha messo ancora in chiaro il proprio eccezionale stato di forma è sicuramente il Portogallo che, nonostante una qualificazione già conquistata, ha rifilato alla Bosnia un rotondo 0-5 con le firme di Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Felix e Cancelo. Una goleada per la nazionale di Martinez che ha dimostrato ancora una volta che ad Euro 2024 il Portogallo non solo andrà, ma lo vorrà giocare da assoluto protagonista. Match decisivo nel girone della Francia era quello fra Grecia ed Olanda. Le due nazionali si giocavano il secondo posto e lo 0-1 definitivo premia al momento l’Olanda che grazie al rigore realizzato da van Dijk al 90esimo strappano 3 punti che possono essere decisivi in ottica qualificazione. Altro spareggio quello fra Lussemburgo e Slovacchia con gli ospiti che si sono imposti per una rete a zero, con un gol, quello di Duris che suona come qualificazione ad Euro 2024. Per quanto riguarda gli altri risultati di serata: 0-4 dell’Irlanda a Gibilterra, 4-0 dell’Islanda contro il Liechtenstein.