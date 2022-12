Psv-Milan 3-0, Kjaer: “Abbiamo ancora tanto da migliorare”

“Riprendere dopo questa sosta è qualcosa di completamente nuovo per tutti, ma oggi abbiamo fatto troppi errori soprattutto tecnici. Ci sono tante cose da migliorare entro il 4 gennaio, perché poi non ci sarà più tempo”. Queste le parole di Simon Kjaer dopo il pesante 3-0 subito dal Milan in casa del Psv nell’ultima amichevole in vista della ripresa del campionato. “Non è una questione di mentalità, l’abbiamo sempre avuta e anche negli allenamenti la squadra ha sempre lavorato bene, ma abbiamo perso le ultime amichevoli e questo vuol dire che dobbiamo migliorare” ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.

“Faremo di tutto per prendere più punti possibili, abbiamo ancora campionato, Coppa e Champions, c’è tutto da giocare, stiamo bene, siamo il Milan, abbiamo vinto lo scudetto lo scorso anno, i tifosi sono sempre stati al nostro fianco e lo saranno sempre”, ha concluso Kjaer.