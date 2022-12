Brasile, cercasi allenatore: il sogno è Guardiola, ma c’è l’ostacolo ingaggio

La sconfitta contro la Croazia ai quarti dei Mondiali di Qatar 2022 ha messo fine al ciclo di Tite sulla panchina del Brasile. La federazione si è dunque già attivata per individuare il sostituto ed il nome sul taccuino è uno solo: Pep Guardiola. Il tecnico catalano è il sogno di tutti i tifosi ma anche della stessa federazione, determinata a fare follie per averlo. L’alternativa, secondo i sondaggi online di alcuni media brasiliani, sarebbe Abel Ferreira, tecnico capace di vincere ben due volte la Copa Libertadores, ma il preferito resta Pep. C’è però un problema non indifferente, ovvero l’ingaggio. Guardiola guadagna infatti 24 milioni di euro all’anno al City, una cifra fuori dalle disponibilità dei verdeoro. Come se non bastasse, ha rinnovato da poco il suo contratto con il club inglese. Al momento un suo approdo sulla panchina brasiliana resta un’utopia, ma mai dire mai.