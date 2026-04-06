Napoli-Milan, pareggio vietato: chi non vince al Maradona è fuori dalla corsa scudetto

I nerazzurri tornano a +9 sul Milan e +10 sul Napoli: Conte e Allegri sanno che un passo falso chiude i giochi. Hojlund con De Bruyne e McTominay per gli azzurri, Füllkrug e Nkunku coppia inedita per i rossoneri

La vittoria netta dell’Inter contro la Roma ha cambiato il peso specifico di Napoli-Milan trasformandola di fatto in uno spareggio. Con i nerazzurri tornati a +9 sul Milan e +10 sul Napoli, il pareggio al Maradona non serve a nessuno: chi non vince consegna all’Inter una tranquillità che a questo punto della stagione vale quanto un trofeo.

Antonio Conte e Massimiliano Allegri lo sanno bene. Un passo falso stasera rischia di chiudere definitivamente i conti in vetta, lasciando i due club a inseguire un vantaggio che, a questo punto del campionato, difficilmente si recupera.

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Conte ritrova pedine importanti, il Maradona spinge

Il Napoli si presenta all’appuntamento con qualche notizia positiva dall’infermeria. Conte recupera elementi chiave e conferma il suo 3-4-2-1: davanti a Milinkovic-Savic difenderanno Beukema, Buongiorno e Olivera. In mezzo al campo Lobotka e Gilmour con Anguissa di ritorno a presidio del centrocampo. Politano e Spinazzola agiranno sulle corsie esterne, mentre De Bruyne e McTominay si muoveranno alle spalle di Hojlund, unica punta.

Il pubblico del Maradona sarà chiamato a fare la sua parte in una serata in cui l’atmosfera potrebbe fare la differenza.

Milan con coppia inedita davanti: Füllkrug e Nkunku dal primo minuto

Il Milan di Allegri potrebbe presentarsi con una sorpresa in attacco. Il consueto 3-5-2 rossonero dovrebbe vedere dal primo minuto la coppia formata da Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku, con Rafa Leao e Christian Pulisic inizialmente in panchina per non essere ancora al meglio della condizione. Il 4-3-3 provato alla vigilia potrebbe invece essere un’arma da sfoderare a gara in corso. In mezzo al campo spazio a Fofana, Modric e Rabiot, con Saelemaekers e Bartesaghi sulle corsie.

Le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic V.; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. All. Allegri.

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