Mourinho sta per tornare: il ritorno su una panchina in particolare è vicinissimo per il tecnico portoghese, colloqui già avanzati.

José Mourinho vuole tornare ad allenare il prima possibile e ora la sua volontà si sta per trasformare in realtà. Ci sono infatti colloqui avanzati con un club in particolare. L’indiscrezione è arrivata dal Portogallo ma a confermare il quadro è stato anche Fabrizio Romano.

Mourinho a un passo dalla sua nuova panchina: l’annuncio di Romano

Secondo l’ultim’ora riferita su ‘X’ da Fabrizio Romano: “Il Benfica è in trattativa avanzata con José Mourinho dopo l’esonero di Bruno Lage durante la notte! A quanto pare, Mourinho ha aperto le porte al trasferimento al Benfica, in quanto vuole tornare ad allenare immediatamente. L’accordo potrebbe essere siglato presto”.

Insomma, l’allenatore sembra ora essere a un passo dalla sua nuova avventura. E che avventura visto che, oltre il campionato, in Champions sono già in programma super match. Il calendario prevede infatti: Chelsea, Newcastle, Leverkusen, Ajax, Napoli, Juventus e Real Madrid.

Non resta che attendere per ulteriori novità in merito alla trattativa che, dopo l’esonero di Lage, è decisamente entrata nel vivo.