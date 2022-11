Spagna-Germania in tv: data, canale, orario e streaming Mondiali Qatar 2022

Il programma con l’orario e la diretta streaming di Spagna-Germania, match valido per la seconda giornata del girone E dei Mondiali di Qatar 2022. Le due formazioni sono in situazioni opposte: gli iberici arrivano dall’incredibile 7-0 all’esordio contro la Costa Rica, mentre i tedeschi sono stati sconfitti 2-1 dal Giappone e hanno bisogno dei tre punti per sperare ancora nella qualificazione. Appuntamento all’Al Bayt Stadium questa sera, domenica 27 dicembre, alle ore 20. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai 1, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play.

