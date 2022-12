Qatar 2022, è il Mondiale degli oriundi: Marocco e Tunisia guidano la classifica

Tra le tante particolarità dei Mondiali di Qatar 2022, spicca una massiccia presenza degli ‘oriundi‘. Sono infatti ben 137 i calciatori convocati per la Coppa del Mondo che non sono nati nello stesso paese di cui indossano la maglia. Un dato significativo, considerando dunque che circa un sesto degli 832 giocatori convocati hanno origini straniere. La nazionale più multiculturale è il Marocco, con ben 14 giocatori nati altrove, a pari merito con la Tunisia. Due esempi (uno per parte) sono Achraf Hakimi, nato in Spagna tanto da avere la doppia cittadinanza, e Wahbi Kahzri, nato in Francia, proprio la squadra a cui ha segnato nella fase a gironi. Sono invece solamente quattro le Nazionali in Qatar con tutti e 26 i calciatori nati in patria. Si tratta di Argentina, Arabia Saudita, Brasile e Corea del Sud. Fonte: AdnKronos.