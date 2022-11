Probabili formazioni Belgio-Marocco, Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Belgio-Marocco, match valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Gruppo F che propone questo scontro che appare dal pronostico segnato: la selezione europea è tra le candidate per la vittoria finale, i nordamericani tra le meno competitive sulla carta. Chi vincerà in questa seconda uscita del girone? Appuntamento alle ore 14 di domenica 27 novembre, di seguito ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici per questa partita.

QUI BELGIO – Martinez spera di avere a disposizione Lukaku, eventualmente pronto Batshuayi. Hazard e De Bruyne sulla trequarti.

QUI MAROCCO – Regragui ha a disposizione una rosa forte e completa. In avanti tridente super con Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Le probabili formazioni di Belgio-Marocco

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Faes, Alderweireld, Theate; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Batshuayi

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Zaroury; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.