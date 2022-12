Portogallo, Santos: “Abbiamo perso intensità, la responsabilità è mia”

Fernando Santos, Ct del Portogallo ha commentato la prestazione dei suoi giocatori al termine della sfida persa contro la Corea del Sud: “Abbiamo perso intensità nel secondo tempo nel vincere i duelli, abbiamo avuto molti alti e bassi. Nel primo tempo non li abbiamo lasciati partire in contropiede, ma nella ripresa la palla girava più lentamente, con azioni individuali. All’intervallo ho avvertito che andando in profondità stavamo creando pericoli. Giocare corto non bastava, ma nella ripresa non ci siamo riusciti. Le cose non sono andate bene e la responsabilità è mia, ovviamente”.