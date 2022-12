Mondiale Qatar, Al Khelaifi: “Al Psg abbiamo i due migliori attaccanti del mondo”

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, subito dopo la vittoria del mondiale da parte dell‘Argentina di Messi contro la Francia di Mbappé, ha dichiarato: “Sono i due migliori attaccanti e giocatori della Coppa del Mondo. Rinnovo? Non voglio dire nulla su Leo, avevamo un accordo per parlare dopo il Mondiale”. Poi ha continuato: “Siamo orgogliosi di loro, anche di Hakimi che ha raggiunto la semifinale”. Poi ha concluso: “E’ stata la migliore finale nella storia della Coppa del Mondo. Sono triste per la Francia, in quanto presidente di un club francese. Triste per Kylian, che ha giocato una partita più che perfetta. Se fossi stato io, avrei dato due coppe, una per Kylian e una per Leo. Ma allo stesso tempo sono felice per Leo, è la ciliegina sulla torta, se lo merita”.