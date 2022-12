Inter, Lautaro Martinez conquista il Mondiale: è il ventesimo nerazzurro nella storia

Festa anche in casa Inter per la vittoria di Lautaro Martinez del Mondiale in Qatar. L’attaccante nerazzurro è il ventesimo giocatore della società milanese a conquistare una Coppa del Mondo dopo Meazza (nel 1934 e nel 1938), Allemandi, Castellazzi e Demaria (1934); Ferrari, Ferraris, Locatelli, Olmi (1938), poi Bergomi, Marini, Bordon (che però non scese mai in campo), Oriali, Altobelli nel 1982; Matthaus, Klinsmann e Brehme nel 1990, Djorkaeff nel 1998, Ronaldo nel 2002 e Materazzi nel 2006.