Francia-Marocco 2-0, Adani: “Griezmann livello superiore, grande difesa guidata da Varane”

L’opinionista Rai Daniele Adani ha commentato a caldo il post-partita di Francia-Marocco 2-0, semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Grandi elogi per la nazionale di Didier Deschamps, che torna in finale per la seconda volta consecutiva: “La qualità generale ha fatto la differenza, ma anche i cambi sono stati importanti perchè Thuram e Kolo Muani hanno fatto molto bene – ha affermato Adani – Bisogna però anche dire che la Francia ha avuto una grande difesa, guidata da Varane che è campione del mondo in carica e quattro volte campione d’Europa con il Real Madrid.” A livello di individualità, Adani spende parole al miele per Griezmann: “Quando fa le scelte lui è di un livello superiore, si mette sempre al posto giusto ed è un grande facilitatore di gioco.”