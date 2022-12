Francia, Griezmann sul gol annullato contro la Tunisia: “Il Var fa schifo”

Antoine Griezmann, attaccante della Francia, ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro della Nazionale in Qatar. Sulla domanda del gol annullatogli nel finale di Tunisia-Francia, ha dichiarato: “Penso di essere stato già uno dei primi a vedersi annullare un gol dal VAR, era contro la Spagna. Fa schifo, non ti viene permesso di esultare come vorresti. Sì, sono deluso, però purtroppo è andata così. L’ho presa un po’ meglio solo perché eravamo già qualificati, credo che se fossimo stati nella situazione di doverci giocare ancora qualcosa, le cose sarebbero state differenti”.