Francia, Deschamps: “Contro la Tunisia farò qualche cambio. Benzema? Penso solo ai giocatori qui”

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato alla vigilia del match contro la Tunisia, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022: “Affronteremo una squadra di qualità che si gioca la qualificazione. Farò qualche cambio nell’11 titolare, ma chi scenderà in campo farà il massimo per ottenere la vittoria“. Nonostante l’aritmetica qualificazione, Deschamps non vuole abbassare la guardia: “Sicuramente ci lascia un po’ di spazio, ma non dobbiamo abusarne. In fondo è una gara dei Mondiali e resta molto importante”.

Il ct dei transalpini ha quindi parlato dei singoli: “Mbappé sta bene dal punto di vista fisico. E’ un giocatore decisivo ma sempre inserito in un quadro collettivo. I giovani? Anche se gli manca esperienza internazionale, hanno grande qualità e potenziale. Nel gruppo c’è una buona alchimia“. Infine, sulla vicenda Benzema, Deschamps ha sorvolato: “Mi occupo esclusivamente dei giocatori che ho a disposizione“.