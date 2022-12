Combinazioni girone F: Marocco, Croazia e Belgio per due posti agli ottavi

Penultima giornata dedicata alla fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Alle ore 16:00 si parte con il girone F con le seguenti partite: Canada-Marocco e Croazia-Belgio. Ci sono due posti agli ottavi di finale per tre squadre ancora in corsa, mentre il Canada è già eliminato aritmeticamente. Andiamo a scoprire allora tutte le combinazioni per capire meglio questo raggruppamento.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE F

Croazia 4 (4:1)

Marocco 4 (2:0)

Belgio 3 (1:2)

Canada 0 (1:5)

CROAZIA – La nazionale croata ha due risultati a propria disposizione. Con una vittoria o un pareggio nell’ultima sfida contro il Belgio è agli ottavi di finale. In caso di sconfitta invece dovrebbe sperare in una sconfitta del Marocco contro il Canada e una migliore differenza reti rispetto ai nordafricani. Questione primo posto: in caso di vittoria e simultaneo pareggio/sconfitta del Marocco, allora sarebbe automaticamente prima la selezione balcanica. Se Croazia e Marocco vincono entrambe all’ultima giornata, allora la testa del girone verrebbe decisa dalla differenza reti, che al momento vede davanti Modric e compagni. Nel caso la differenza reti fosse uguale, si andrebbe a contare le reti segnate. In caso di ulteriore parità, allora si andrebbe alla conta dei cartellini.

MAROCCO – Anche Hakimi e compagni hanno a disposizione due risultati su tre. Andranno agli ottavi con una vittoria o un pareggio. Oppure con una sconfitta e un ko del Belgio contro la Croazia. In caso di sconfitta con il Canada e vittoria del Belgio si avrebbe una situazione di parità a 4 tra Marocco e Croazia da risolvere con differenza reti, o eventualmente reti segnate o cartellini. In caso di sconfitta con il Canada e pareggio tra Belgio e Croazia, si avrebbe invece una situazione di parità a 4 tra Marocco e Belgio. I criteri sarebbero i medesimi. Ma al momento la nazionale nordafricana parte con una differenza reti decisamente migliore rispetto alla formazione di Martinez.

BELGIO – De Bruyne, Lukaku e il resto della nazionale belga non hanno molti calcoli devono fare. La loro miglior chance di qualificazione passa da una vittoria con la Croazia. Se pareggia dovrà invece sperare in una sconfitta del Marocco contro il Canada e una migliore differenza reti rispetto alla nazionale di Regragui.