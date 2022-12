Combinazioni girone E: Spagna, Germania, Costa Rica e Giappone per due posti agli ottavi

Un girone equilibratissimo, nonostante le aspettative della vigilia indicassero Spagna e Germania come le protagoniste del gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022. Invece, Costa Rica e Giappone sono riuscite a rimanere in corsa a 90′ dal termine dei due confronti a distanza in Qatar. La Spagna affronterà il Giappone, col passo falso dei tedeschi contro i nipponici ancora nella testa. Per la Germania c’è il test contro il Costa Rica che di reti dalla Spagna ne ha subite ben sette. La classifica recita Spagna capolista del girone con 4 punti (e con una differenza reti di +7). Seguono Giappone e Costa Rica a quota 3 punti, mentre la Germania, con 1 punto frutto del pareggio con le Furie Rosse, è obbligata alla vittoria.

Spagna agli ottavi se:

Non perde contro il Giappone (è prima con una vittoria. O con un pareggio se la Costa Rica non batte la Germania)

Perde contro il Giappone e, in caso di arrivo a pari punti, ha una migliore differenza reti (attualmente di +7) di Germania (attualmente -1) o Costa Rica (attualmente in fondo con -6)

Giappone agli ottavi se:

Batte la Spagna

Pareggia contro la Spagna e, in caso di arrivo a pari punti, ha una migliore differenza reti (attualmente pari a 0) della Germania (vedi sotto)

Costa Rica agli ottavi se:

Batte la Germania

Pareggia con la Germania e il Giappone perde

Germania agli ottavi se: