Belgio-Marocco, cambio in extremis: Munir in porta al posto di Bono

Cambio in extremis nello schieramento del Marocco. A pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Belgio, valevole per la seconda giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022, il commissario tecnico della squadra africana Hoalid Regragui è stato costretto a sostituire il portiere Bono nella distinta ufficiale, inserendo il secondo portiere Munir. Probabilmente l’estremo difensore del Siviglia ha accusato qualche problema fisico durante il riscaldamento, che non gli ha permesso di scendere in campo. Un cambio abbastanza rilevante considerata la grande importanza della sfida e la maggiore esperienza a livello internazionale di Bono; adesso Munir dovrà fare di tutto per non far rimpiangere il compagno di squadra. Ad ogni modo resta da capire cosa sia accaduto a Bono che, a pochissimi secondi dal calcio d’inizio, era in campo per cantare l’inno del suo Marocco.

Yo he visto a Bono cantar el himno de Marruecos.

Yo no veo a Bono en la portería de Marruecos. Alguien sabe que carajo ha pasado???? pic.twitter.com/eqCMbxTeHg — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 27, 2022