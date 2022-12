Argentina-Croazia 3-0, Alvarez: “Grande partita, felice per me e per la squadra”

Julian Alvarez ha parlato nel post-partita di Argentina-Croazia 3-0, semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. L’attaccante classe 2000 è stato grandissimo protagonista, con una doppietta che ovviamente è risultata determinante ai fini del risultato finale. “Abbiamo fatto una grande partita, sono molto felice sia per me che per la squadra – ha commentato Alvarez pochi minuti dopo il fischio finale – Adesso dobbiamo pensare a domenica, servirà un’altra grande partita. Dobbiamo pensare a riposare e recuperare le energie sia fisiche che mentali.”